Рогов рассказал об ударе по территории водоканала в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по водоканалу в Пологах Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по территории водоканала в городе Пологи Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В городе Пологи Запорожской области [ВСУ] нанесли удар по территории городского водоканала», — написал он, отметив, что в результате него были повреждены остекление здания и гражданский автомобиль, сгорел скутер сотрудника.

Село Гоголевка в Куйбышевском округе было атаковано беспилотником. По его словам, во двор частного домовладения также упал снаряд и разорвался.

Кроме того, было атаковано село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета добавил, что за 20 января это уже девятая новость об обстрелах и атаках на населенные пункты в Запорожской области.

19 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда, расположенному в городе Васильевка.

Ранее ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком.