Губернатор Балицкий: ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по зданию суда, расположенному в городе Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, здание получило разрушения. В результате атаки никто не пострадал, заявил глава области.

16 января Балицкий заявил, что волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ.

15 января он сообщил о «массовом информационном вбросе» со стороны украинских Telegram-каналов о планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа Запорожской области. Он назвал эти сообщения фейком. Ситуация стабильная, добавил глава региона.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Евгения Балицкого. Часть Запорожской области, в том числе город Запорожье, продолжают оставаться под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ усилили обстрелы Херсонской области.