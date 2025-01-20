Российские силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ с ИИ

Расчет противовоздушной обороны группировки войск «Юг» уничтожил разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Вектор» с искусственным интеллектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«20 января 2025 года средствами ПВО 3-го армейского корпуса был уничтожен разведывательный БПЛА противника «Вектор» с искусственным интеллектом, осуществляющий воздушную разведку Горловки (ДНР)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный беспилотный летательный аппарат создан в Германии. Цель была уничтожена на высоте 2000 метров зенитно-ракетным комплексом «Бук».

20 января глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Горловка подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Из-за этого в городе были повреждены медицинское учреждение, дворец культуры, коммунальное предприятие, два жилых дома и столько же автомобилей. Более того, ранения получили 11 человек.

Ранее в Херсонской области при атаке со стороны украинских войск пострадали 25 человек.