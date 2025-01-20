Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ атаковал работников «Донбасснефтегаза»

Пушилин: дрон ВСУ ранил восемь работников «Донбасснефтегаза»
close
Shutterstock

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «Донбасснефтегаз» пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По дороге на объект ремонта на трассе Светлодарск – Новолуганск трое женщин и пятеро мужчин, работавших в «Донбасснефтегазе», были ранены в результате атаки дрона на автомобиль.

Также 20 января семь женщин и один мужчина пострадали при атаке ВСУ на Горловку.

Один из выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. В результате в хирургическом корпусе оказались повреждены входная группа и остекление 28 оконных проемов. Также урон получил вентиляционный короб в кабинете рентгенографии.

Кроме того, в ходе обстрела украинские солдаты нанесли ущерб двум жилым домам и одному коммунальному предприятию. Также повреждения получили местный дворец культуры и два автомобиля.

Ранее в ДНР назвали число оставшихся в Курахово мирных жителей.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами