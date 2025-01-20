Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку пехоты на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в украинских войсках.

По данным журналистов, ВСУ испытывают серьезный дефицит личного состава на Покровском (бывшее Красноармейское), Торецком (бывшее Дзержинское) и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, нехватка военных фиксируется в Часове Яре ДНР.

Как утверждают авторы статьи, недостаток личного состава может привести к потере Часова Яра и Дзержинска, расположенных на возвышенности и имеющих хорошо укрепленные позиции. По данным «УП», острая нехватка личного состава наблюдается в пехотных подразделениях, особенно в 110-й бригаде, которая играет ключевую роль на Южном направлении. Отмечается, что после начала операции по захвату Великой Новоселки в распоряжение бригады было предоставлено всего 20 бойцов.

До этого советник будущего президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что украинские власти должны решить проблему с нехваткой живой силы в армии страны. По его словам, Киеву надо принять соответствующие меры для стабилизации линии фронта.

Главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко также утверждал, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

Ранее Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ.