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В РФ заявили, что Украина признала уникальность «Орешника»

Рогов: Киев признал уникальность российской системы «Орешник»
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев перешел от стадии отрицания к стадии признания уникальности российской ракетной системы «Орешник». Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что от стадии отрицания пришла стадия признания по «Орешнику». Даже Сырский понимает, что дальше врать и делать беспечный вид бесполезно», — поделился Рогов.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Вооруженные силы Украины не обладают возможностями для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник».

Незадолго до этого британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил, что применение «Орешника» в сочетании с другими ракетными системами приведет к невообразимым разрушениям. Он назвал эту комбинацию «абсолютно ужасающей».

Ранее в Британии заявили о новом этапе конфликта на Украине после применения «Орешника».

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