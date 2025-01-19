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Британский аналитик раскрыл последствия удара «Орешника» в сочетании с другими ракетами

Меркурис: «Орешник» вместе с другими ракетами вызовет невообразимые разрушения
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Применение новейшей российской ракеты «Орешник» в сочетании с другими ракетными системами приведет к невообразимым разрушениям. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он назвал эту комбинацию «абсолютно ужасающей».

Использование «Орешника» вместе с традиционными ракетными системами будет эффективным для поражения любых военных объектов на территории противника, считает Маркурис.

«Удар «Орешником» сначала уничтожит все оборонительные сооружения, все укрепления. Затем следующим ударом используется альтернативная система, которая предназначена для поражения персонала, работающего на объекте», — отметил он.

Разрушения, которые нанесет такое сочетание ракет, будет «невообразимым», подчеркнул эксперт.

21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, средства противовоздушной обороны не спасут от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о новом этапе конфликта на Украине после применения «Орешника».

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