Генерал Бодеманн: между ФРГ и Россией уже нет мира

Между российской и германской сторонами уже нет мира. Об этом заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью на YouTube-канале BR24.

«Формально юридически мы не находимся в состоянии войны, но, на мой взгляд, уже давно нет мира», — заявил он.

По словам генерала, геостратегическое положение ФРГ в центре Европы обязывает страну играть ключевую роль в возможном военном конфликте с Россией.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что уходящий президент США Джо Байден из-за Украины развязал войну коллективного Запада с Россией, которая едва не переросла в ядерный конфликт с Североатлантическим альянсом.

По его словам, политические ошибки Байдена, его незнание истории и непонимание природы «украинства» привели к тому, что «старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО».

16 января Байден выступил с прощальной речью к нации. Он заявил, что сумел сохранить свободу Украины, и подчеркнул, что его администрация смогла укрепить НАТО.

Ранее Блинкену напомнили, чем обернулась помощь Украине.