Командир штурмовиков «Ахмата» рассказал о спасении раненых в зоне СВО

Командир штурмовиков «Ахмата» объяснил, почему не всегда удается спасти раненых

Командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев рассказал порталу NEWS.ru, что спасти раненого не всегда получается.

По словам Солтаева, если боец получает серьезное ранение на передовой, он может «вытечь» — потерять слишком много крови. И если кровопотерю не удается остановить, то раненого можно не успеть доставить к медикам.

«Ты перетягиваешь рану, пытаясь остановить кровотечение, — но рана слишком большая, и кровь не удается остановить», — поделился Солтаев.

Он добавил, что во время боя штурмовик должен быть собранным и уверенным в своих действиях, это наиболее важные для него качества.

До этого спецпредставитель главы Тывы по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что виновные в избиении раненых военнослужащих в воинской части Тывы понесут наказание.

Telegram-канал Baza сообщил, что военная полиция в Тыве «избивала и пытала электрошокером солдат с ранениями, которых хотят вернуть на фронт». Инцидент произошел в воинской части № 55115 Кызыла (столица Тывы), говорится в сообщении.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.