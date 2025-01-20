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Командир штурмовиков «Ахмата» рассказал о спасении раненых в зоне СВО

Командир штурмовиков «Ахмата» объяснил, почему не всегда удается спасти раненых
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев рассказал порталу NEWS.ru, что спасти раненого не всегда получается.

По словам Солтаева, если боец получает серьезное ранение на передовой, он может «вытечь» — потерять слишком много крови. И если кровопотерю не удается остановить, то раненого можно не успеть доставить к медикам.

«Ты перетягиваешь рану, пытаясь остановить кровотечение, — но рана слишком большая, и кровь не удается остановить», — поделился Солтаев.

Он добавил, что во время боя штурмовик должен быть собранным и уверенным в своих действиях, это наиболее важные для него качества.

До этого спецпредставитель главы Тывы по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что виновные в избиении раненых военнослужащих в воинской части Тывы понесут наказание.

Telegram-канал Baza сообщил, что военная полиция в Тыве «избивала и пытала электрошокером солдат с ранениями, которых хотят вернуть на фронт». Инцидент произошел в воинской части № 55115 Кызыла (столица Тывы), говорится в сообщении.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.

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