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Власти Тывы пообещали наказать виновных в избиении раненых солдат

Представитель главы Тывы Куулар: избившие раненых солдат офицеры будут наказаны
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СК РФ

Виновные в избиении раненых военнослужащих в воинской части Тывы понесут наказание. Об этом заявил спецпредставитель главы Тывы по вопросам СВО Тимур Куулар, сообщил в Telegram-канале «Осторожно, новости».

«Виновные понесут наказание», — подчеркнул он.

По словам Куулара, личности причастных офицеров военной полиции уже установлены, в их отношении проводится доследственная проверка.

Telegram-канал Baza сообщил, что военная полиция в Тыве «избивала и пытала электрошокером солдат с ранениями, которых хотят вернуть на фронт». Инцидент произошел в воинской части № 55115 Кызыла (столица Тывы), говорится в сообщении.

Руководство республики взяло этот инцидент на особый контроль, отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В августе прошлого года сообщалось, что в Перми вынесли приговор полковнику, который избил росгвардейца за вход без стука. Офицер приказал подчиненному выйти, схватил его, выволок в коридор, повалил на пол и избил кулаками по голове. Суд назначил полковнику наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года.

Ранее прапорщик сломал рядовому нос в качестве наказания за проступок и попал под суд.

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