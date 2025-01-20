В Госдуме назвали причину продолжающихся ударов ВСУ по России

Нанося удары по территории России, Украина стремится улучшить для себя переговорные позиции. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью News.ru.

По его словам, атака на Курскую область также является частью этого плана украинских властей.

Парламентарий отметил, что Украине в любом случае придется ответить за свои действия. Также Колесник допустил, что украинские вооруженные силы атакуют российскую территорию намеренно перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Депутат подчеркнул, что атаки ВСУ ничего не решат.

«Кроме праведного гнева, который у русского народа, очень серьезными последствиями для противника это закончится», — сказал Колесник.

20 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли село Бехтеры. Удар был нанесен кассетными боеприпасами. Пострадали несколько человек.

Также ВСУ атаковали дронами регионы России.

Ранее сообщалось, что более ста домов получили повреждения в Курской области из-за атак ВСУ.