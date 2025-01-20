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Более ста домов получили повреждения в Курской области из-за атак ВСУ

ТАСС: в Курской области 21 многоэтажка и 93 частных дома повреждены из-за ВСУ
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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

В Курской области за несколько дней из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины получили повреждения 93 частных дома и 21 многоквартирный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио председателя правительства региона Алексея Дедова.

По его словам, за неделю специалисты восстановили 194 оконных блока из 831 поврежденного. Также удалось отремонтировать десять кровель частных домов и еще три — в многоквартирных. Дедов обратил внимание, что все работы планируют завершить до конца января.

Накануне в Курской области уничтожили украинскую управляемую авиационную бомбу.

В тот же день в регионе заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным SHOT, сейчас в районе города Суджа ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее в Госдуме связали атаку дронов с намерением показать Трампу способности ВСУ.

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