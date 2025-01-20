Средства ПВО сбили восемь снарядов HIMARS в зоне СВО

МО РФ: силы ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и 86 беспилотников самолетного типа.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны ранним утром уничтожили два украинских беспилотника над территорией Республики Татарстан.

В ведомстве пояснили, что летательные аппараты сбили над регионом в период с 06:00 до 07:00 мск.

Позже в Казани возле жилого дома обнаружили осколок беспилотника. По словам очевидцев, сначала осколок дрона попал на крышу жилого дома на улице Можайского, а затем упал возле подъезда.

Минобороны РФ подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.