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Средства ПВО сбили восемь снарядов HIMARS в зоне СВО

МО РФ: силы ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и 86 беспилотников самолетного типа.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны ранним утром уничтожили два украинских беспилотника над территорией Республики Татарстан.

В ведомстве пояснили, что летательные аппараты сбили над регионом в период с 06:00 до 07:00 мск.

Позже в Казани возле жилого дома обнаружили осколок беспилотника. По словам очевидцев, сначала осколок дрона попал на крышу жилого дома на улице Можайского, а затем упал возле подъезда.

Минобороны РФ подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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