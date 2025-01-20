Инструктор Серго: ВСУ в Великой Новоселке сделали из мирных жителей живой щит

Инструктор штурмовой бригады, штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Серго» рассказал ТАСС, что ВСУ использовали мирных жителей окрестных населенных пунктов в качестве живого щита в Великой Новоселке.

По словам военного, ВСУ перевезли мирных жителей Времевки и окрестностей, чтобы замедлить действия ВС РФ в Великой Новоселке.

»[ВСУ] сделали из людей живой щит», — добавил «Серго».

Он уточнил, что подобная практика является привычной для украинских военных, но ВС РФ все равно «действуют четко и выверенно».

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус признался в расстреле мирных жителей Курской области по приказу командования.

Также доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет» рассказал, что украинские военные использовали мирное население Курской области в качестве живого щита. По его словам, бойцы ВСУ били прикладами пожилых людей и ставили артиллерийские установки в огородах, прикрываясь мирными жителями.

Ранее российские военные отменили удар по БМП ВСУ в Курской области из-за мирных жителей рядом с ней.