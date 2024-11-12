Артиллеристы отдельного батальона специального назначения «АрБат» добровольческого корпуса зафиксировали присутствие мирного населения у бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Плехово Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир артрасчета с позывным «Шани».

По его словам, украинские солдаты используют мирных жителей в качестве щита. «Шани» отметил, что российским военным пришлось отменить удар по БМП ВСУ по этой причине.

«Нам передали, что в районе цели находятся мирные жители, поэтому мы сворачиваем работу и уходим в укрытие», — сказал командир.

8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. По словам Захаровой, россиян обвешивают взрывчаткой, которая детонирует при попытке бегства или встрече с российскими военными.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.