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Украинский пленный признался в расстреле жителей Курской области

Пленный солдат ВСУ рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус признался в расстреле мирных жителей Курской области по приказу командования. Об этом сообщает ТАСС.

«Переодевался в военную российскую форму и подходил к русским позициям под предлогом «дай сигарету», а потом просил подтолкнуть машину, и, когда ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал их. Командование говорило, если попадутся гражданские люди, не разговаривать на украинском языке — расправляться на месте», — сказал пленный.

В конце ноября жительница села Коренево сообщила, что украинские военнослужащие, которые вторглись в приграничные районы Курской области, расстреливали гражданские автомобили, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе. Она отметила, что из-за непрекращающихся атак ВСУ на мирное население местные жители не имели возможности забрать родственников.

До этого доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет» рассказал, что украинские военные использовали мирное население Курской области в качестве живого щита. По его словам, бойцы ВСУ били прикладами пожилых людей и ставили артиллерийские установки в огородах, прикрываясь мирными жителями.

Ранее под Курском уничтожили украинский танк с пехотой.

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