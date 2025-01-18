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В Госдуме связали ночную атаку дронов с намерением показать Трампу способности ВСУ

Депутат Швыткин: атака дронов на РФ служит демонстрацией способностей ВСУ Трампу
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Jonathan Drake/Reuters

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России более 40 беспилотниками представляет собой демонстрацию способностей украинской армии избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Действия ВСУ в очередной раз подтверждают намерение показать перед Трампом, как говорится, способности Вооруженных сил Украины. Кроме того, выторговать для себя выгодные условия во время возможных переговоров с Россией. Безусловно, еще раз подтверждается сущность режима Украины как террористического государства», — сказал парламентарий.

Швыткин добавил, что за атаками украинских войск на российскую территорию стоят Великобритания и США. По его словам, в основе ударов лежат военные и экономические интересы Лондона и Вашингтона.

Утром 18 января Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территориями российских регионов.

По данным оборонного ведомства, 18 украинских беспилотников сбили над территорией Брянской области. Еще 11 дронов уничтожили над Курской областью. При этом над территорией Калужской области сбили семь аппаратов. Также, по информации министерства, пять беспилотников ВСУ сбили над Тульской областью, а три — над территорией Белгородской области. Два украинских дрона сбили над Воронежской областью.

Ранее эксперт раскрыл тактику ВСУ по прорыву российской ПВО.

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