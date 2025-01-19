Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В курском приграничье перехватили авиабомбу ВСУ

В Курской области силы ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В Курской области была уничтожена украинская управляемая авиационная бомба. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

Согласно посту, бомба была сбита силами ПВО (противовоздушной обороны) в приграничье.

19 января в Курской области четыре раза объявлялась ракетная опасность. В последний раз она действовала с 16:19 до 17:29. В общей сложности за день в регионе ликвидировали две ракеты и один беспилотник.

Утром в Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным SHOT, сейчас в районе города Суджа ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО (Сил специальных операций ) Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее в Госдуме связали атаку дронов с намерением показать Трампу способности ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами