В курском приграничье перехватили авиабомбу ВСУ

В Курской области была уничтожена украинская управляемая авиационная бомба. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

Согласно посту, бомба была сбита силами ПВО (противовоздушной обороны) в приграничье.

19 января в Курской области четыре раза объявлялась ракетная опасность. В последний раз она действовала с 16:19 до 17:29. В общей сложности за день в регионе ликвидировали две ракеты и один беспилотник.

Утром в Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ. По данным SHOT, сейчас в районе города Суджа ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО (Сил специальных операций ) Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее в Госдуме связали атаку дронов с намерением показать Трампу способности ВСУ.