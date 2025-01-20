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В Казани назвали цель атаки украинских дронов

Мэр Казани Метшин: целью дронов ВСУ в городе были оборонные заводы
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PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Целью атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Казани были оборонные заводы города. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин, передает портал 116.RU.

«Утром наш город вновь был атакован беспилотными летательными аппаратами. Как и прежде, целью являлись оборонные заводы», — заявил он.

По словам Метшина, в городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО), этим вопросом занимаются специалисты профильных ведомств. Он добавил, что с результатами атаки работают специалисты профильных ведомств.

Глава города отметил, что помимо повреждения промышленных предприятий, украинская сторона стремится распространить хаос и панику среди населения, однако самым правильным решением в сложившихся обстоятельствах будет сохранять спокойствие и холодную голову.

В Казани утром 20 января ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные предприятия. По данным пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, был принят комплекс мер по защите Казани и всего региона. В результате все вражеские дроны были обезврежены. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее пассажирский самолет не смог приземлиться в аэропорту Казани.

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