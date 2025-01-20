Российские военные ударили по месту дислокации ВСУ на окраине Сум, ликвидировали 18 человек и около 30 ранили. Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он отметил, что удар нанесли в направлении ж/д станции в Сумской области, у которой заметили вражеских артиллеристов и тяжелую технику. Здесь же удар нанесли в районе аэродрома Михайловка, который украинские военные используют для запуска беспилотников, добавил подпольщик.

Накануне российский барражирующий боеприпас «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, которую использовали ВСУ в Сумской области.

До этого главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН, что Киев работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны. Он выразил надежду, что по своим характеристикам он будет не хуже, чем американская система Patriot.

Ранее сапер рассказал о заминированных ВСУ «мяукающих» шкафах.