Подразделения Вооруженных сил Украины минируют шкафы взрывными устройствами с динамиками, которые издают мяуканье для привлечения людей. Об этом сообщил командир взвода саперов Леонид Отдельнов, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу. И можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — отметил он.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе боевых действий саперы обезвреживают различные виды мин, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что специалисты «Отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева», которые действуют в составе группировки войск «Юг», начали подготовку саперов-штурмовиков для работы в зоне спецоперации. По словам начальника центра с позывным «Аристокл», инструкторы делают упор на то, чтобы солдаты научились обходить взрывные укрепления. Он добавил, что для обучения военных была создана специальная полоса препятствий, нацеленная на то, чтобы поставить бойцов в очень сложные условия обучения.

Ранее в «Ахмате» рассказали, как ВСУ сбрасывают мины на Курскую область.