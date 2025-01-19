Сырский рассказал, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН, что Киев работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы еще в советские времена производили все системы управления для ЗРК, у нас есть мощности и возможности создать, и ведутся работы по созданию своего собственного комплекса ПВО», — заявил он.

Сырский выразил надежду, что по своим характеристикам, он будет не хуже, чем американская система Patriot.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частично разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Киева. По его словам, в некоторых вопросах Киев просил действовать Вашингтон иначе и «не быть таким медленным». Зеленский недоволен медленными темпами поставок систем ПВО. Украинский лидер также не понял, почему США отказывались поставлять системы Patriot сразу после начала конфликта.

Ранее Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году.