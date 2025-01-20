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Жители Казани сообщили о новых взрывах в городе

Mash: в Казани произошли новые взрывы
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Казани произошли новые взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе: грохот было слышно в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:17 по московскому времени.

Очевидцы слышали сирену воздушной тревоги в окрестностях промышленных зон, добавил Mash.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Лютый» для атаки на Казань. По словам местных жителей, дрон пролетел над одним из районов города около 4:30.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» уточнили, что украинские беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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