Трамп заявил, что отдаст приказ о производстве и развертывании систем ПРО «Железный купол»

Трамп: в США начнется производство и развертывание систем ПРО «Железный купол»

В США начнется производство и развертывание тактических систем противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чье выступление на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне транслирует телеканал NBC News.

По словам Трампа, он отдаст американским военным приказ о начале строительства «великого противоракетного щита «Железный купол», который полностью будет производиться в Америке.

22 декабря Трамп уже делал подобное заявление в Аризоне. Тогда он сообщил, что аналогичную систему противоракетной обороны планировал построить бывший президент США Рональд Рейган, однако в то время у американских военных отсутствовали необходимые технологии.

21 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии предложил организовать дуэль западных средств ПРО с новейшим гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник». При этом российский лидер отметил, что подобную дуэль можно провести не только в Киеве, но и в другом месте.

Ранее Трамп пообещал построить купол над США для защиты «от угроз из-за рубежа».