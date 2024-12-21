Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик заявил о посланном Путиным сигнале Западу

InfoBRICS: Путин послал сигнал странам Запада о бесполезности их систем ПРО
close
MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Президент России Владимир Путин послал Западу сигнал, указав на бесполезность их систем противоракетной обороны (ПРО), считает военный аналитик Драго Боснич. Об этом сообщает InfoBRICS.

Боснич напомнил, что во время «Прямой линии» Путин предложил организовать дуэль западных средств ПРО с новейшим гиперзвуковым комплексом средний дальности «Орешник». 

Эксперт при этом отметил, что не пришлось долго ждать, чтобы увидеть, насколько «успешным» окажется «невероятно разрекламированное» вооружение, поставляемое Североатлантическим альянсом. Он добавил, что на следующий день после предложения президента России ВС РФ поразили здания Службы безопасности Украины и конструкторского бюро (КБ) «Луч» в Киеве. Боснич обратил внимание, что это российская сторона еще не использовала «Орешник».

Аналитик считает, что Путин не только посмеялся над Западом, но и послал сигнал: «лучшие системы ЗРК/ПРО НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием, которое обладает меньшими возможностями, нежели «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Ранее Песков объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами