Аналитик заявил о посланном Путиным сигнале Западу

Президент России Владимир Путин послал Западу сигнал, указав на бесполезность их систем противоракетной обороны (ПРО), считает военный аналитик Драго Боснич. Об этом сообщает InfoBRICS.

Боснич напомнил, что во время «Прямой линии» Путин предложил организовать дуэль западных средств ПРО с новейшим гиперзвуковым комплексом средний дальности «Орешник».

Эксперт при этом отметил, что не пришлось долго ждать, чтобы увидеть, насколько «успешным» окажется «невероятно разрекламированное» вооружение, поставляемое Североатлантическим альянсом. Он добавил, что на следующий день после предложения президента России ВС РФ поразили здания Службы безопасности Украины и конструкторского бюро (КБ) «Луч» в Киеве. Боснич обратил внимание, что это российская сторона еще не использовала «Орешник».

Аналитик считает, что Путин не только посмеялся над Западом, но и послал сигнал: «лучшие системы ЗРК/ПРО НАТО не идут ни в какое сравнение с российским гиперзвуковым оружием, которое обладает меньшими возможностями, нежели «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Ранее Песков объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником».