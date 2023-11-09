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Трамп пообещал построить купол над США для защиты «от угроз из-за рубежа»

Трамп обещал создать в США новую систему ПРО при победе на выборах

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Mike Blake/Reuters

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах создаст в США новую систему противоракетной обороны, передает ТАСС.

Трамп 8 ноября выступил в штате Флорида, где заявил, что построит «новейший противоракетный щит», чтобы защитить американцев «от угроз из-за рубежа». Он отметил, что космическая промышленность Флориды сыграет центральную роль в этом.

«У нас самые лучшие технологии в мире, и мы построим купол вокруг страны, и мы спасем себя от какого-нибудь маньяка, который захочет начать стрелять по нам. И это означает, что будет много рабочих мест, и мне это очень нравится», — цитирует Трампа агентство.

По его словам, построить купол над страной хотел еще 40-й президент США Рональд Рейган, при чем Россия «была этим чрезвычайно разгневана».

5 ноября сообщалось, что Дональд Трамп получил большую поддержку избирателей в пяти из шести важнейших для выборов штатов, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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