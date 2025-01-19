Украинский пленный: ВСУ не имеют возможностей для контрнаступления в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможностей для контрнаступления в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный.

«Ну так я думаю, что вряд ли такое получится контрнаступление какое-то. С нашим вооружением там ничего не получится. Я не видел, чтобы было бы чем бы наступать, мне кажется, что это бессмысленно и уму непостижимо», — сказал он.

Тем временем российские войска продолжают брать под контроль населенные пункты в ДНР, приближаясь к границе Днепропетровской области Украины.

Недавно пленный солдат ВСУ Евгений Аксенов рассказал, что украинские солдаты намеренно добивают беспилотниками украинских солдат, попавших в российский плен. Мужчина был пленен в Курахово вместе с другими 10 бойцами ВСУ.

В декабре подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВСУ с помощью беспилотников добивают своих сослуживцев, которые получили ранения в боях на рубежах Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее пленный боец рассказал, как солдаты ВСУ взрывали дома мирных жителей в Курахове.