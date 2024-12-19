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Марочко рассказал, как солдаты ВСУ добивают своих раненых сослуживцев в ЛНР

Марочко заявил, что бойцы ВСУ добивают сослуживцев в ЛНР с помощью беспилотников

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Maksym Kishka/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников добивают своих сослуживцев, которые получили ранения в боях на рубежах Луганской народной республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, есть несколько примеров такого устранения украинских солдат. Так, в районе Волчанска после того, как раненый солдат ВСУ поднял над траншеей белую ткань, сдаваясь, на него сбросили взрывное устройство с украинского беспилотника.

Также в районе Лозовой трое тяжелораненых украинских военных вышли на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего появился дрон ВСУ и добил их, отметил Марочко. А севернее Загрызово по украинскому солдату открыли «дружественный огонь», когда он пытался перебежать в тыл.

До этого пленный боец ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове, рассказал РИА Новости, что украинских бойцов заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии. По его словам, саперы ВСУ проходили обучение в лагере в Чехии. Объект находился под охраной военной полиции Украины и Чехии. Солдат не выпускали в город, опасаясь побегов, а также плохо кормили.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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