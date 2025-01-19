Пленный украинец рассказал, как ВСУ добивают попавших в плен сослуживцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно добивают беспилотниками украинских солдат, попавших в российский плен. Об этом сообщил РИА Новости пленный боец ВСУ Евгений Аксенов.

Мужчина был пленен в Курахово вместе с другими 10 бойцами ВСУ. Он рассказал, что его командира ликвидировали FPV-дроном, когда тот решил сдаться и шел к российским военным. Также ранения от своих получили еще четверо украинцев.

«Мы выходили следующей четверкой, но у нас так вроде бы никто не пострадал. А вот следующая тоже пострадала — ноги побиты, у того там в спине осколок, у того еще где-то», — сказал Аксенов.

Он выразил уверенность, что его сослуживцев атаковали именно ВСУ, а не Вооруженные силы РФ, которые обеспечивали «коридор» для прохода пленных.

«Это были украинские войска. Они должны были понимать, что нас выводят», — добавил Аксенов.

В декабре подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВСУ с помощью беспилотников добивают своих сослуживцев, которые получили ранения в боях на рубежах Луганской народной республики (ЛНР).

До этого военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что военнослужащие ВСУ пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшихся в плен сослуживцев.

Ранее дроны «довели» сдавшегося солдата ВСУ до российских позиций.