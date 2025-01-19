РВ: российские бойцы ликвидировали в ДНР солдата ВСУ с позывным «Геббельс»

Бойцы армии России ликвидировали под Курахово группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых оказался военнослужащий с позывным «Геббельс». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Ранее боевик ВСУ с таким же позывным засветился в эфире украинского ТВ», — отмечает источник.

Кроме того, у украинского солдата была нашивка, на которой также было написано «Геббельс».

Незадолго до этого украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвует своими войсками в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что российские военные полностью взяли под контроль город, поэтому уничтожение украинских войск на данном участке фронта не имеет никакого смысла.

6 января министерство обороны РФ объявило о переходе Курахово под контроль российских войск после двух месяцев интенсивных боев.

Ранее в Одесской области российские «Герани» уничтожили базу с наемниками ВСУ.