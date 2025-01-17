Лебедев: российские «Герани» сровняли с землей базу с наемниками ВСУ в Килие

Российские «Герани» уничтожили базу с иностранными наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Килия в Одесской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков, его слова передает Life.

Глава подполья добавил, что атаки наносились в ходе нескольких волн налетов. Среди ликвидированных — несколько десятков «диких гусей» и высокопоставленных военных из Румынии.

«Сопротивление пишет, что прилетело по переправлявшейся военной технике и по румынским военным. Со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолета. По предварительным данным, у наемников большие потери», — рассказал Лебедев.

Источник подполья также сообщил, что взрывы прозвучали также в Измаиле. Сопротивление выразило мнение, что удары настигли базы отдыха, где расположились иностранные военные. Подполье отмечает, что речь идет о латиноамериканцах.

9 января Генеральная прокуратура РФ сообщила, что российские суды в течение прошлого года вынесли заочные приговоры 50 иностранным наемникам, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее в международный розыск объявили почти 590 наемников ВСУ.