Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвует своими войсками в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге.

«Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — пожаловался он.

Как отметил журналист, российские военные полностью взяли под контроль город, поэтому уничтожение украинских войск в этом районе уже не имеет никакого смысла. Бутусов подчеркнул, что бойцам ВСУ нужно срочно отступать.

До этого командир штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск российской армии с позывным «Джексон» рассказал, что российский военный с позывным «Босяк» уговорил 13 бойцов ВСУ сдаться в плен в Курахово.

6 января министерство обороны РФ объявило о переходе Курахово под контроль российских войск после двух месяцев интенсивных боев. В оборонном ведомстве заявили, что это открывает новые возможности для дальнейшего продвижения и ускорения освобождения территории ДНР.

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