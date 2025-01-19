Над регионами России сбили четыре беспилотника

Над регионами РФ сбили четыре беспилотника, три — над Белгородской областью

В небе над российскими регионами сбили четыре беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Три беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской.

«С 12:40 до 13:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 18 января глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ за прошедшие сутки выпустили 42 снаряда и дрона по населенным пунктам в Белгородской области. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Были повреждены микроавтобус в Новой Деревне, частный жилой дом и легковой автомобиль, а также линия электропередачи. Под удар ВСУ попали Красный Хутор, Новая Деревня, Черемошное, Сподарюшино, Графовка, Демидовка, Поповка.

Ранее Минобороны сбило над Крымом восемь БПЛА за час.