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Российские средства ПВО сбили 66 беспилотников ВСУ

МО РФ: средства ПВО уничтожили за сутки 66 беспилотников ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, были ликвидированы три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Информации о разрушениях в результате атаки вражеских беспилотников ведомство не предоставило.

ВСУ на постоянной основе используют беспилотники для ударов по российским регионам. Атаки происходят каждый день. 18 января они атаковали два населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. В одном из них повреждения получил жилой дом.

Утром 18 января глава региона Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ за прошедшие сутки выпустили 42 снаряда и дрона по населенным пунктам в Белгородской области. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Были повреждены микроавтобус в Новой Деревне, частный жилой дом и легковой автомобиль, а также линия электропередачи.

Ранее в Тульской области сбили пять беспилотников.

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