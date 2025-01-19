Российские средства ПВО сбили 66 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, были ликвидированы три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Информации о разрушениях в результате атаки вражеских беспилотников ведомство не предоставило.

ВСУ на постоянной основе используют беспилотники для ударов по российским регионам. Атаки происходят каждый день. 18 января они атаковали два населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. В одном из них повреждения получил жилой дом.

Утром 18 января глава региона Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ за прошедшие сутки выпустили 42 снаряда и дрона по населенным пунктам в Белгородской области. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Были повреждены микроавтобус в Новой Деревне, частный жилой дом и легковой автомобиль, а также линия электропередачи.

Ранее в Тульской области сбили пять беспилотников.