Минобороны сбило над Крымом восемь БПЛА за час

МО: средства ПВО РФ сбили за час над Крымом восемь беспилотников

Минобороны РФ в Telegram-канале сообщило, что за час над территорией Крыма было сбито восемь беспилотников ВСУ.

«С 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — прим. ред.) уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военных.

Следуя сообщениям Минобороны, с 19:00 до 20:00 мск. были сбиты два беспилотника над акваторией Черного моря, еще один — над Крымом.

Кроме этого, военное ведомство сообщало, что за прошедшую ночь 18 января системы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями российских регионов. Из них 18 украинских беспилотников сбили над территорией Брянской области, еще 11 дронов — над Курской областью. При этом над территорией Калужской области сбили семь аппаратов.

Ранее в США заявили, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.