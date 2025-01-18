ВСУ за сутки выпустили 42 снаряда и дрона по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область 42 снарядами и дронами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атакам подверглись села Красный Хутор, Новая Деревня, Черемошное, Сподарюшино, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и Щетиновка, хутор Старый и город Шебекино. При атаках люди не пострадали, однако был поврежден микроавтобус в Новой деревне, частный дом и легковой автомобиль в Черемошном, а также частное домовладение и линия электропередачи в Краснояружном районе.

Всего при атаках по региону за сутки было выпущено 28 снарядов и 14 дронов.

До этого сообщалось, что с лета 2024 года жителям приграничных районов Белгородской области выдали более 10 тысяч огнетушителей для борьбы с пожарами, возникающими при атаках беспилотников.

Ранее Минобороны РФ пообещало ответ на украинскую атаку ракетами ATACMS по Белгородской области.