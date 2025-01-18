Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ за сутки выпустили 42 снаряда и дрона по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 42 снарядами и дронами
close
Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область 42 снарядами и дронами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атакам подверглись села Красный Хутор, Новая Деревня, Черемошное, Сподарюшино, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и Щетиновка, хутор Старый и город Шебекино. При атаках люди не пострадали, однако был поврежден микроавтобус в Новой деревне, частный дом и легковой автомобиль в Черемошном, а также частное домовладение и линия электропередачи в Краснояружном районе.

Всего при атаках по региону за сутки было выпущено 28 снарядов и 14 дронов.

До этого сообщалось, что с лета 2024 года жителям приграничных районов Белгородской области выдали более 10 тысяч огнетушителей для борьбы с пожарами, возникающими при атаках беспилотников.

Ранее Минобороны РФ пообещало ответ на украинскую атаку ракетами ATACMS по Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами