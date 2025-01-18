Военный эксперт, офицер запаса из ДНР Александр Матюшин высказал опасения по поводу возможной провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России, приуроченной к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Царьград».

Он отметил, что несмотря на значительные потери и неудачи на фронте, украинские власти стремятся продемонстрировать Западу свою активность, рассчитывая на дальнейшую военную и финансовую помощь от НАТО.

Матюшин предположил, что ВСУ могут предпринять попытку контратаки на позиции российских войск, которые, по его словам, вытесняют противника из приграничных районов Курской области в сторону Сумской области. Он подчеркнул, что украинское командование будет цепляться за Курское направление с максимальным упорством, продолжая боевые действия на территории России, несмотря на тяжелые поражения на Донбассе.

«Держаться за Курскую область они будут из последних сил. И до последнего они будут не оставлять попыток ведения боевых действий на территории Великороссии, терпя при этом громаднейшие поражения на территории Донбасса и Новороссии», — подчеркнул эксперт.

В начале января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа может стать очень опасным из-за провокаций со стороны Украины.

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