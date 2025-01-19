МО РФ: Су-34 поразили скопление техники и живой силы ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС РФ) поразил скопление техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — пояснили в ведомстве.

После получения подтверждения от разведки информации об уничтожении личного состава ВСУ и бронетехники экипаж истребителя вернулся на аэродром вылета.

До этого самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России использовали авиабомбы ФАБ-500, чтобы уничтожить мост у населенного пункта Константинополь, который находится западнее города Курахово в Донецкой народной республике.

Авиация разрушила мост, чтобы затруднить подразделениям Вооруженных сил Украины подвоз боеприпасов и ротацию личного состава на Кураховском направлении.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.