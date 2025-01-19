Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ поразили ВСУ в приграничье Курской области

МО РФ: Су-34 поразили скопление техники и живой силы ВСУ в Курской области
close
Минобороны РФ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС РФ) поразил скопление техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — пояснили в ведомстве.

После получения подтверждения от разведки информации об уничтожении личного состава ВСУ и бронетехники экипаж истребителя вернулся на аэродром вылета.

До этого самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России использовали авиабомбы ФАБ-500, чтобы уничтожить мост у населенного пункта Константинополь, который находится западнее города Курахово в Донецкой народной республике.

Авиация разрушила мост, чтобы затруднить подразделениям Вооруженных сил Украины подвоз боеприпасов и ротацию личного состава на Кураховском направлении.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами