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В Британии сообщили о неготовности Украины к переговорам с Россией

Telegraph: в Киеве считают катастрофой переговоры с РФ в нынешней ситуации
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Киеве считают катастрофой переговоры с РФ при текущей ситуации на фронте. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По мнению источников издания, неких официальных лиц в Киеве, «принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как она вернет себе преимущество на поле боя, будет иметь катастрофические последствия». В Киеве намерены приступить к переговорам только после того, как Россия понесет существенные потери, в том числе репутационные, на фронте. В руководстве Украины считают, что, если не «причинить боль» президенту России Владимиру Путину перед переговорами, «это придаст ему смелости, ослабит Украину и в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада».

До этого бывший советник избранного президента США по вопросам безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине, не заботясь об условиях, что является плохим сигналом для Украины.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор констатировал победу России на Украине.

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