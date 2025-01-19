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ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военных

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 210 военных и миномет
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более 210 военных в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.

Российские войска продолжают вытеснять противника с территории Курской области.

Всего с момента вторжения врага в российский регион, противник потерял 52 870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты.
 
19 января Telegram-канал SHOT сообщал, что ВСУ стягивают в Суджу большое количество техники НАТО и элитный 73-й полк Сил специальных операций (ССО). ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Источник уточнил, что российские войска «продолжают работать» по позициям противника.

Недавно жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами ВСУ, расстреливали мирное население.

Ранее ВС РФ поразили ВСУ в приграничье Курской области.

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