Военный эксперт допустил ликвидацию иностранцев при ударе ВС РФ по КБ «Луч» на Украине

Степанов: ВС РФ могли уничтожить американцев при ударе по КБ «Луч» в Киеве

Удар российских военных по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в Киеве мог уничтожить иностранных специалистов, занимающихся обслуживанием западного вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Он назвал КБ «Луч» значимым объектом для украинского военно-промышленного комплекса, где происходило техническое обслуживание РСЗО HIMARS.

По его мнению, атака российской армии могла с высокой долей вероятности привести к уничтожению личного технического состава предприятия, частично состоящего из сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, командированных на Украину из США.

Утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что российские войска ударили по расположению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге и ликвидировали инструктора Йеппе Хансена из Дании, который обучал украинских летчиков управлению истребителями F-16.

Ранее российские военные поразили завод по сборке ракет для нужд ВСУ в Павлограде.