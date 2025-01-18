Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области

Украинские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары по двум населенным пунктам в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одной из целей стало село Муром. FPV-дрон атаковал один из расположенных здесь жилых домов, в результате чего в здании оказались выбиты окна. Кроме того, повреждения получила хозяйственная постройка.

«В одном соседнем домовладении посечен забор, во втором — пробита кровля гаража», — уточнил глава российского субъекта.

Он добавил, что еще одну атаку украинского БПЛА зафиксировали в селе Новая Таволжанка. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте были повреждены легковой автомобиль и частное домовладение.

В настоящее время информация о последствиях ударов уточняется. Но, предварительно, в результате атак никто из местных жителей не пострадал.

Утром 18 января Гладков заявил, что бойцы ВСУ за прошедшие сутки выпустили 42 снаряда и дрона по населенным пунктам в Белгородской области. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее во время атак были повреждены микроавтобус в Новой Деревне, частный жилой дом и легковой автомобиль в Черемошном, линия электропередачи и частное домовладение в Краснояружском районе.

Ранее в Белгородской области рассказали о выдаче огнетушителей жителям приграничных районов.