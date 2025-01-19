В секторе Газа прекращаются боевые действия

В Израиле заявили о вступлении в силу соглашения о прекращении огня в Газе

В секторе Газа в 12:15 мск вступает в силу соглашение о прекращении огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15 (12:15 мск)», — говорится в сообщении.

19 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников.

Армия еврейского государства начала наносить удары по позициям боевиков. По информации ЦАХАЛ, израильские истребители обстреливали цели в центре и на севере сектора Газа.

Через несколько часов израильская сторона получила список и начала готовиться к прекращению огня. Ожидается, что сегодня освободят первых трех заложников.

Ранее в ХАМАС объяснили задержку предоставления списка израильских заложников для обмена.