Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа прекращаются боевые действия

В Израиле заявили о вступлении в силу соглашения о прекращении огня в Газе
close
Hatem Khaled/Reuters

В секторе Газа в 12:15 мск вступает в силу соглашение о прекращении огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15 (12:15 мск)», — говорится в сообщении.

19 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников.

Армия еврейского государства начала наносить удары по позициям боевиков. По информации ЦАХАЛ, израильские истребители обстреливали цели в центре и на севере сектора Газа.

Через несколько часов израильская сторона получила список и начала готовиться к прекращению огня. Ожидается, что сегодня освободят первых трех заложников.

Ранее в ХАМАС объяснили задержку предоставления списка израильских заложников для обмена.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами