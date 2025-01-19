В офисе Нетаньяху подтвердили получение от ХАМАС списка выдаваемых заложников

Правительство Израиля получило от ХАМАС список заложников, которых передадут в рамках сделки по обмену. Об этом заявил РИА Новости советник офиса премьера.

По его словам, список получили «несколько минут назад».

19 января премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поручил армии (ЦАХАЛ) не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Армия обороны Израиля начала наносить атаки по позициям боевиков в секторе Газа из-за отсутствия списка заложников. По данным ЦАХАЛ, израильские истребители обстреливают цели в центре и на севере сектора Газа.

До этого портал Ynet писал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить. Собеседник издания пояснил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников.

В итоге палестинское движение передало посредникам список заложников.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.