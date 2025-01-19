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Российские военные за ночь сбили беспилотники в Белгородской и Брянской областях

Минобороны РФ: над Белгородской и Брянской областями сбили два БПЛА ВСУ за ночь
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Белгородской областей», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

18 января за час над территорией Крыма сбили восемь украинских беспилотников.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военнослужащие с помощью беспилотников нанесли удары по двум населенным пунктам в Шебекинском городском округе Белгородской области. По его словам, одной из целей стало село Муром. Еще одну атаку украинского БПЛА зафиксировали в селе Новая Таволжанка.

До этого над Тульской областью сбили пять беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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