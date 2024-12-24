Жители Курской области рассказали, что чудом выжили при отступлении ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск «Север» эвакуировали жителей Суджанского района Курской области в безопасные районы и оказали им необходимую помощь. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из Суджанского района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Жители села сообщили, что украинские военные постоянно подвергали их избиениям. Также они рассказали, что в живых остались чудом и только благодаря российским бойцам. Когда военные ВСУ отошли под натиском российских войск, они начали уничтожать дом за домом, добавили в Минобороны.

При эвакуации люди взяли с собой самое необходимое, рассчитывая, что потом смогут вернуться в родные дома.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жители Суджи рассказали о жизни во время оккупации ВСУ.