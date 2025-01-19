Раскрыта причина задержки передачи Израилю списка заложников ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на представителя движения.

Собеседник издания пояснил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников. Окончательный список потребует одобрения лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара, прежде чем он будет передан, заключил представитель движения.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пока не получил список заложников, которых должно освободить в первую очередь движение ХАМАС. По его словам, Тель-Авив не собирается продвигаться в рамках соглашения по Газе, пока не получит список заложников, которые будут освобождены.

В свою очередь в ХАМАС сообщили, что число освобожденных израильских заложников в секторе Газа будет напрямую зависеть от числа освобождаемых палестинских заключенных из израильских тюрем.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.