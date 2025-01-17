ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение

ХАМАС обвинил Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня в Газе

Представители радикального палестинского движения ХАМАС обвинили Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа ударами по анклаву. Об этом говорится в заявлении движения, передает РИА Новости.

ХАМАС призывает международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и все заинтересованные стороны принять срочные меры, чтобы остановить «терроризм» израильского государства.

15 января премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе и поэтапном освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Соглашение должно начать действовать 19 января.

В МИД России выразили надежду, что сделка между Израилем и ХАМАС позволит достичь стабильности в Газе.

16 января офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа, согласованных ранее с посредниками. Палестинское движение уличили в попытках добиться уступок в последнюю минуту. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден спутал атаку на Израиль с терактом 11 сентября 2001 года.