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На Украине сообщили, что ВС РФ освободили 11 населенных пунктов за 10 дней

DeepState: армия России за 10 дней освободила 11 населенных пунктов в Донбассе
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Станислав Красильников/РИА Новости

В течение последних 10 дней российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического проекта DeepState.

В сводках проекта указано, что российские военные выбили Вооруженные силы Украины из Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Кроме того, отмечается, что российские подразделения успешно продвигаются в районе Часова Яра, где им удалось укрепить свои позиции в районе Новый. Также фиксируется продвижение в Октябрьском районе и центре города, а российские военные продолжают наступление на юге от Курахово и севернее Новоелизаветовки.

15 января Минобороны РФ сообщило, что ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка в Донецкой народной республике.

14 января Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.

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