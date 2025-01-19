Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение об убийстве украинскими военными мирных жителей курского села.

По его сообщению, в подвале одного из домов села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области были обнаружены тела мирных жителей, которых солдаты ВСУ при отступлении забросали гранатами.

«Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники», — отметил Мирошник.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что в двух подвалах домов в подконтрольном войскам РФ Русском Поречном в Курской области найдены останки семерых мирных жителей.

В ходе обследования населенного пункта российские военные нашли в первом подвале останки двух гражданских, у одного из которых были гематомы на ногах, а во втором — пять тел мирных жителей.

Ранее российский военный уговорил 13 бойцов ВСУ сдаться в плен в Курахово.